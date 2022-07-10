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Сегодня, 19:12

Джокович победил Кирьоса в финале Уимблдона

Иван Шитик
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона в 2022 году. В финале он победил австралийца Ника Кирьоса.

Спортсмены провели на корте 3 часа и 4 минуты. Джокович выиграл в четырех сетах — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Серб в седьмой раз в карьере стал победителем Уимблдона. Для Кирьоса это был дебютный финал «Большого шлема» в одиночном разряде.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Ник Кирьос (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

Wimbledon
Ник Кирьос
Новак Джокович
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