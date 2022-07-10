Джокович победил Кирьоса в финале Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона в 2022 году. В финале он победил австралийца Ника Кирьоса.
Спортсмены провели на корте 3 часа и 4 минуты. Джокович выиграл в четырех сетах — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.
Серб в седьмой раз в карьере стал победителем Уимблдона. Для Кирьоса это был дебютный финал «Большого шлема» в одиночном разряде.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Ник Кирьос (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)
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