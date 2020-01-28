Новак Джокович: «Надеюсь, что в матче с Федерером доберусь хотя бы до одного матчбола»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинала Australian Open, в котором он встретится со швейцарцем Роджером Федерером.

Эта встреча станет 50-й для игроков.

— Огромное уважение Роджеру, он один из лучших уже долгое время, — сказал Джокович после матча с Милошем Раоничем. — Он один из самых величайших моих соперников, все матчи против Роджера и Рафы сделали меня игроком, которым я являюсь сейчас. Я очень благодарен, что у меня было столько матчей против таких игроков.

Надеюсь, что в полуфинале доберусь хотя бы до одного матчбола. Пусть выиграет сильнейший.