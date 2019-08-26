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Новак Джокович: «Медведев заслуженно входит в число фаворитов US Open»

07:58
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Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о перспективах Даниила Медведева на US Open. Ранее россиянин выиграл турнир в Цинциннати. Сам серб проиграл Медведеву в полуфинале.

— Даниил заслуженно входит в число фаворитов US Open, — цитирует The New York Times Новака. —  Но турнир длится две недели, матчи могут состоять из пяти сетов — другая обстановка, другой опыт. Чтобы добиться победы в этих условиях, одной игры недостаточно — важны терпение и умение находить правильный баланс между выступлением и давлением турнира.

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