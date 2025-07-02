Джокович: «После приема чудодейственных таблеток от доктора ко мне вернулась энергия»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое самочувствие в матче первого круга Уимблдона против француза Александра Мюллера.

В ходе встречи Джокович дважды обращался к врачу.

«В течение полутора сетов я чувствовал себя не лучшим образом, а потом еще 45 минут стал чувствовать себя очень плохо. Было ли это из-за проблем с желудком — я не знаю, что это, но я просто боролся с этим. После приема чудодейственных таблеток от доктора ко мне вернулась энергия, и я смог закончить матч на хорошей ноте

Думал ли я о том, чтобы прекратить матч из-за плохого самочувствия? Нет. Честно говоря, я не думал об этом и не рассматривал это как вариант», — цитирует Джоковича AP.

Джокович победил Мюллера со счетом 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2. На счету 38-летнего серба 22 эйса.

Во втором круге Джокович встретится с британцем Дэниэлом Эвансом.