Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

2 июля, 03:48

Джокович: «После приема чудодейственных таблеток от доктора ко мне вернулась энергия»

Павел Лопатко

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое самочувствие в матче первого круга Уимблдона против француза Александра Мюллера.

В ходе встречи Джокович дважды обращался к врачу.

«В течение полутора сетов я чувствовал себя не лучшим образом, а потом еще 45 минут стал чувствовать себя очень плохо. Было ли это из-за проблем с желудком — я не знаю, что это, но я просто боролся с этим. После приема чудодейственных таблеток от доктора ко мне вернулась энергия, и я смог закончить матч на хорошей ноте

Думал ли я о том, чтобы прекратить матч из-за плохого самочувствия? Нет. Честно говоря, я не думал об этом и не рассматривал это как вариант», — цитирует Джоковича AP.

Джокович победил Мюллера со счетом 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2. На счету 38-летнего серба 22 эйса.

Во втором круге Джокович встретится с британцем Дэниэлом Эвансом.

Александр Бублик.Уимблдон-2025, результаты первого круга у мужчин 1 июля: победа Синнера, поражения Бублика и Зверева и другие матчи

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Уимблдон
Новак Джокович
Читайте также
Макдэвид по новому контракту с «Эдмонтоном» будет получать 12,5 миллиона
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Ферстаппен продолжает сокращать отрыв от «Макларенов». Успеет ли до конца сезона?
Стоимость фьючерса на золото достигла $3985 за тройскую унцию
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Деп Б.Охта

    Ага. Пойдёт на пункт сдачи допингпроб, отсидит в очереди и сдаст.

    02.07.2025

  • Александр Иванов

    22 эйса за 4 сета - неплохо , но Димитров настрелял 26 за 3 сета

    02.07.2025

  • Haiaxi

    Сдаст пробу, пусть проверят.

    02.07.2025

  • Деп Б.Охта

    А что после приёма этих "...чудодейственных таблеток от доктора..." скажет допингпроба?

    02.07.2025

    • Гауфф — о поражении в первом круге Уимблдона: «Это отстой»

    Джокович — о победе над Мюллером: «Какое-то время я пытался выжить на корте»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости