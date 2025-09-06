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Джокович: «Алькарас и Синнер просто слишком сильны, они играют на очень высоком уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале US Open.

«Я проиграл Алькарасу и Синнеру три из четырех полуфиналов. Они просто слишком сильны; они играют на очень высоком уровне. К сожалению, после второго сета у меня закончились силы. Примерно то же самое я чувствовал в этом году в матче с Янником. Мне очень, очень сложно играть с ними в пяти сетах, особенно после двух недель на турнире «Большого шлема».

Я доволен своим уровнем игры, но это физический аспект. Как я сказал после четвертьфинала, собирался как можно лучше подготовить свое тело, чтобы поддерживать темп как можно дольше, но этого оказалось недостаточно. К сожалению, на данном этапе карьеры я не могу это контролировать. Да, в будущем будет очень сложно победить Синнера и Алькараса в пяти сетах на турнирах «Большого шлема». Думаю, в трех сетах у меня было бы больше шансов. Несмотря ни на что, я не сдамся. Я буду продолжать бороться, постараюсь выйти в финал и побороться за еще один титул «Большого шлема». Но это будет очень трудная задача. Я все равно хочу играть в ТБШ в следующем сезоне. Это турниры, непохожие ни на один другой, это столпы нашего спорта, самые важные турниры. Но да, у меня больше шансов в матчах из трех сетов», — приводит L'Equipe слова Джоковича.

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