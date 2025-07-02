Джокович — о победе над Мюллером: «Какое-то время я пытался выжить на корте»

Шестая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над французом Александром Мюллером (6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2) в первом круге Уимблдона.

«Было здорово одержать победу, но если в первом сете я чувствовал себя отлично и показывал лучшую игру, то во втором сете у меня было много брейк-пойнтов и я чувствовал себя хуже всего за долгое время. У меня были проблемы с желудком. Энергия полностью пропала. Какое-то время я пытался выжить на корте. Через некоторое время энергия ко мне вернулась, и я снова заиграл как в первом сете. Я отдаю ему должное за то, как он сыграл во втором сете, но я доволен тем, как играл сам, когда чувствовал себя хорошо на площадке», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Во втором круге 38-летний серб сыграет против британца Дэниэла Эванса.