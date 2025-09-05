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Новак Джокович — Карлос Алькарас: трансляция матча US Open онлайн

Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют в полуфинале US Open 5 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Новак Джокович и Карлос Алькарас.
Фото Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас сыграют в полуфинале US Open 2025 в пятницу, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Новак Джокович — Карлос Алькарас: трансляция матча US Open в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире матч можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте».

38-летний Джокович занимает седьмое место в рейтинге ATP. 22-летний Алькарас — вторая ракетка мира.

В 1/4 финала американского мэйджора серб победил Тейлора Фрица в четырех сетах — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4, испанец уверенно обыграл Иржи Легечку со счетом 6:4, 6:2, 6:4.

Открытый чемпионат США 2025 пройдет в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.

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Теннис
US Open
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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