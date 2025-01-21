Джокович и Алькарас встретятся в четвертьфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас встретятся в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии во вторник, 21 января. Игра пройдет на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 12.30 по московскому времени.

Новак Джокович — Карлос Алькарас: трансляция матча Australian Open (видео)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Алькарас. Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале турнира (в мультипликационном формате).

В предыдущем раунде Джокович победил Иржи Лехечку со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4), а Алькарас — Джека Дрейпера, снявшегося при счете 7:5, 6:1 в пользу Карлоса.

Джокович выигрывал Australian Open дестяь раз. Всего у серба — 24 титула на турнирах «Большого шлема».