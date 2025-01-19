Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:00

Новак Джокович — Иржи Легечка: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Новак Джокович и Иржи Легечка встретятся в матче Australian Open 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович и чех Иржи Легечка встретятся в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в воскресенье, 19 января. Матч в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» начнется не ранее 10.00 по московскому времени.

Отслеживать результат игры Джокович — Легечка и других встреч турнира «Большого шлема» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Новак Джокович — Иржи Легечка: трансляция матча Australian Open (видео)


Официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии в России нет. Игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

Седьмой номер мирового рейтинга Новак Джокович на предыдущих стадиях обыграл американца Нишеша Басаваредди, португальца Жайме Фарию и чеха Томаша Махача. 29-я ракетка мира Иржи Легечка прошел австралийца Ли Ту и французов Юго Гастона и Бенжамена Бонзи.

Australian Open
Новак Джокович
Читайте также
В НПЦ «Ушкуйник» хотят сделать дрон «Князь Вандал» полностью российским
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста
В Сургуте два подростка погибли при пожаре в садовом товариществе
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 19 января: Андреева проиграла Соболенко, победа Павлюченковой, матчи Зверева и Джоковича
Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open, Дрейпер снялся после второго сета
Мирра Андреева и Шнайдер пробились в третий круг Australian Open в парном разряде
Томми Пол вышел в четвертьфинал Australian Open, отдав три гейма Давидовичу Фокина
Кудерметова не сумела выйти в третий круг Australian Open в парном разряде
Слишком сильна для Мирры. Соболенко летит к хет-трику на Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open, Дрейпер снялся после второго сета

Australian Open-2025, расписание и результаты 19 января: Андреева проиграла Соболенко, победа Павлюченковой, матчи Зверева и Джоковича

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости