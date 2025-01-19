Новак Джокович и Иржи Легечка встретятся в матче Australian Open 19 января

Сербский теннисист Новак Джокович и чех Иржи Легечка встретятся в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в воскресенье, 19 января. Матч в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» начнется не ранее 10.00 по московскому времени.

Отслеживать результат игры Джокович — Легечка и других встреч турнира «Большого шлема» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Новак Джокович — Иржи Легечка: трансляция матча Australian Open (видео)



Официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии в России нет. Игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

Седьмой номер мирового рейтинга Новак Джокович на предыдущих стадиях обыграл американца Нишеша Басаваредди, португальца Жайме Фарию и чеха Томаша Махача. 29-я ракетка мира Иржи Легечка прошел австралийца Ли Ту и французов Юго Гастона и Бенжамена Бонзи.