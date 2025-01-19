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Сегодня, 13:56

Джокович обыграл Легечку и встретится с Алькарасом в четвертьфинале Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович победил чеха Иржи Легечку в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 2 часа 41 минуту.

Джокович сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Легечки 11 подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале 37-летний серб сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 24) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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