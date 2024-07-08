Сербский теннисист Новак Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне в 1/8 финала Уимблдона в понедельник, 8 июля. Начало матча — в 18.45 по московскому времени. Игра состоится на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала Уимблдона. В России легальной трансляции теннисного тура нет. В прямом эфире смотреть матч Джокович — Руне можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Джокович — вторая ракетка мира. Руне — 15-й номер рейтинга ATP.

В истории очных противостояний теннисисты встречались 5 раз. Счет 3-2 в пользу серба.

Джокович — 7-кратный победитель травяного «мэйджора» (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

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