Джокович победил Риндеркнеха и сыграет против Сафиуллина на Уимблдоне
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Артура Риндеркнеха в матче третьего круга Уимблдона — 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).
Игра продолжалась 3 часа 15 минут.
Джокович сделал 21 эйс, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 15 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В четвертом круге 39-летний серб сыграет против россиянина Романа Сафиуллина.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)
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