«Новак был в финале нереально крут». Болельщики считают, что Джокович не оставил шансов Медведеву в финале

Сербский теннисист Новак Джокович оказался сильнее россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open — 7:5, 6:2, 6:2.

33-летний Джокович выиграл Australian Open в девятый раз в карьере. Это его 18-я победа в финалах турниров «Большого шлема».

Болельщики считают, что серб не оставил никаких шансов российскому теннисисту.

Richardford: «Как то легко Джокович прошелся по турниру. Медведеву спасибо за финал».

Ozozolio: «Сегодня играли не теннисисты, а личности- вот и вся разница».

Анатолий Гончаров: «Да! Сегодня Джокович подтвердил свои слова: «Я просто так ничего не отдам молодому поколению»... даже сета».

Александр 7: «Джокович конечно машина какая-то на фоне Медведева с тонкой психологической структурой и блеклым взглядом жертвы».

Инок: «Это не Даня слабо сыграл — это Новак был в финале нереально крут!»

oleg.bob: «Джокович в Мельбурне- это как Надаль в Париже!»

san7ander: «Пресловутая русская психология. Джокович объективно сильнее, но не настолько, чтобы безоговорочно победить. Будем верить, что подобные матчи закаляют, а не деморализуют».

Soulles: «Закономерно победил сильнейший. Но... Если Медведев не станет сдутым шариком и дальше будет прогрессировать, то у него останется один соперник — он сам. У него одна проблема — психология, все остальное он умеет».

Медведев проиграл Джоковичу финал Australian Open. Россиянин не взял ни одного сета