Рууд - о победе над Берреттини: «Я никогда в жизни не начинал матч так хорошо»

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в полуфинал US Open-2022.

В четвертьфинале турнира 7-я ракетка мира обыграл Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).

«Я никогда в жизни не начинал матч так хорошо. Все шло своим чередом, я попадал во все нужные точки, плюс Маттео, возможно, подавал не так хорошо, как обычно. Я смог воспользоваться теми шансами, которые у меня были. Я немного занервничал к концу второго сета, потому что все шло слишком хорошо.

Это здорово, но иногда ты слишком заводишься и можешь подумать, что способен ходить по воде — а это же невозможно. Так что мне нужно было немного успокоиться. К счастью, получилось подать на второй сет, а третий был очень тяжелым», — приводит слова Рууда сайт ATP.

В полуфинале Открытого чемпионата США норвежец сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия).