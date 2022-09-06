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6 сентября, 22:23

Рууд - о победе над Берреттини: «Я никогда в жизни не начинал матч так хорошо»

Рууд в восторге от своей игры в четвертьфинале US Open-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в полуфинал US Open-2022.

В четвертьфинале турнира 7-я ракетка мира обыграл Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).

«Я никогда в жизни не начинал матч так хорошо. Все шло своим чередом, я попадал во все нужные точки, плюс Маттео, возможно, подавал не так хорошо, как обычно. Я смог воспользоваться теми шансами, которые у меня были. Я немного занервничал к концу второго сета, потому что все шло слишком хорошо.

Это здорово, но иногда ты слишком заводишься и можешь подумать, что способен ходить по воде — а это же невозможно. Так что мне нужно было немного успокоиться. К счастью, получилось подать на второй сет, а третий был очень тяжелым», — приводит слова Рууда сайт ATP.

В полуфинале Открытого чемпионата США норвежец сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/ruud-berrettini-us-open-2022-qf-tuesday
Теннис
US Open
Каспер Рууд
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