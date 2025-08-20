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20 августа 2025, 18:39

Нисикори снялся с US Open и пропустит третий турнир «Большого шлема» подряд

Алина Савинова

Японский теннисист Кей Нисикори принял решение пропустить US Open-2025, поскольку он еще не до конца восстановился после травмы спины.

«К сожалению, я еще не готов к US Open. Я сделал МРТ спины, который показал, что травма еще не зажила. Усердно работаю, чтобы вскоре вернуться на корт. Спасибо за поддержку», — написал Нисикори в своих соцсетях.

В мае на турнире ATP-250 в Женеве Нисикори не смог завершить матч второго круга против россиянина Карена Хачанова из-за проблем с поясницей. После этого он снялся с «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Матчи основной сетки US Open-2025 стартуют 24 августа и завершатся 7 сентября.

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Теннис
US Open
Кей Нисикори
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