16:01 | Теннис — "Большой шлем"

Нишикори вышел во второй круг Уимблдона

0
Обсудить

Японец Кеи Нишикори вышел во второй круг Уимблдона, обыграв бразильца Тиагу Монтейру - 6:4, 7:6 (7:3), 6:4. 

Во втором круге Нишикори встретится с победителем матча Денис Истомин (Узбекистан) - Кэмерон Норри (Великобритания).

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Кеи Нишикори (Япония, 8) - Тиагу Монтейру (Бразилия, Q) - 6:4, 7:6(7:3), 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 7:6(7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ