Японец Кеи Нишикори вышел во второй круг Уимблдона, обыграв бразильца Тиагу Монтейру - 6:4, 7:6 (7:3), 6:4.
Во втором круге Нишикори встретится с победителем матча Денис Истомин (Узбекистан) - Кэмерон Норри (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Кеи Нишикори (Япония, 8) - Тиагу Монтейру (Бразилия, Q) - 6:4, 7:6(7:3), 6:4
Дэниэл Эванс (Великобритания) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 7:6(7:5), 6:3
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