Нишикори вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Федерером

Японец Кеи Нишикори вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга он обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина - 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

В четвертьфинале Нишикори сыграет с швейцарцем Роджером Федерером. Спортсмен вышел в свой 12-й четвертьфинал турнира "Большого шлема" - это наивысший показатель среди японских теннисистов.

Record extended...@keinishikori is into his 12th Grand Slam quarter-final - the most by any Japanese player 🇯🇵#Wimbledon pic.twitter.com/rjd2TkxTrg — Wimbledon (@Wimbledon) 8 июля 2019 г.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кеи Нишикори (Япония, 8) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:3, 3:6, 6:3, 6:4