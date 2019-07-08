21:29 | Теннис — "Большой шлем"

Нишикори вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Федерером

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Японец Кеи Нишикори вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга он обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина - 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

 В четвертьфинале Нишикори сыграет с швейцарцем Роджером Федерером. Спортсмен вышел в свой 12-й четвертьфинал турнира "Большого шлема" - это наивысший показатель среди японских теннисистов.

 

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Кеи Нишикори (Япония, 8) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

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