Нишикори обыграл Цонга во втором раунде Roland Garros

Японский теннисист Кеи Нишикори обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) во втором раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и четыре минуты.
В следующем раунде японец сыграет с сербом Ласло Джере.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Кеи Нишикори (Япония, 7) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
Ласло Джере (Сербия, 31) - Алексей Попырин (Австралия, WC) - 6:4, 7:6 (7:4), 6:4
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - Ришар Гаске (Франция) - 6:2, 3:6, 6:3, 6:4
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