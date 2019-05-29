Нишикори обыграл Цонга во втором раунде Roland Garros

Японский теннисист Кеи Нишикори обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) во втором раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и четыре минуты.

В следующем раунде японец сыграет с сербом Ласло Джере.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кеи Нишикори (Япония, 7) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Ласло Джере (Сербия, 31) - Алексей Попырин (Австралия, WC) - 6:4, 7:6 (7:4), 6:4

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - Ришар Гаске (Франция) - 6:2, 3:6, 6:3, 6:4