Музетти сенсационно проиграл 126-й ракетке мира Басилашвили в первом круге Уимблдона

Представитель Грузии Николоз Басилашвили обыграл итальянца Лоренцо Музетти в первом круге Уимблдона — 6:2, 4:6, 7:5, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. В прошлом году Музетти дошел до 1/2 финала Уимблдона.

На счету 7-й ракетки мира Музетти 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. 126-я ракетка мира Басилашвили 15 раз подал навылет, допустил 4 двойные и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 33-летний Басилашвили сыграет с еще одним итальянцем — Лоренцо Сонего.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 7) — 6:2, 4:6, 7:5, 6:1

Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — 2:6, 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), 7:5

Мариано Навоне (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 3:6, 6:4, 6:1, 6:4