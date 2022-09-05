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5 сентября, 10:08

Кирьос: «Потенциально еще три матча — и больше никогда не придется играть в теннис»

Кирьос заявил, что у него могут возникнуть проблемы с мотивацией, если он выиграет US Open
Анна Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что у него могут возникнуть проблемы с мотивацией, если ему удастся завоевать титул на US Open.

«Потенциально еще три матча — и нам больше никогда не придется играть в теннис (улыбается). Как я уже говорил, если я выиграю турнир «Большого шлема», я не знаю, сколько у меня останется мотивации после этого, поскольку это чрезвычайно сложно», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

В четвертом круге US Open Кирьос обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева со счетом 7:6, 3:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале 25-я ракетка мира встретится с еще одним россиянином Кареном Хачановым.

Ранее 27-летний Кирьос играл в финале Уимблдон-2022 в одиночном разряде, где уступил Новаку Джоковичу.

Теннис
US Open
Ник Кирьос
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