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Сегодня, 13:28

Ник Кирьос во втором круге турнира Australian Open в Мельбурне сыграет с Медведевым

Виктория Кравченко

Австралиец Ник Кирьос обыграл британца Лайама Броади в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.

Во втором круге Кирьос сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия) — Лайам Броади (Великобритания, Q) — 6:4, 6:4, 6:3


Следующий соперник
Даниил Медведев (Россия, 2)

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