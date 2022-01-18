Ник Кирьос во втором круге турнира Australian Open в Мельбурне сыграет с Медведевым
Австралиец Ник Кирьос обыграл британца Лайама Броади в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.
Во втором круге Кирьос сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Ник Кирьос (Австралия) — Лайам Броади (Великобритания, Q) — 6:4, 6:4, 6:3
Следующий соперник
Даниил Медведев (Россия, 2)
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