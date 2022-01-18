Ник Кирьос во втором круге турнира Australian Open в Мельбурне сыграет с Медведевым

Австралиец Ник Кирьос обыграл британца Лайама Броади в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне. Во втором круге Кирьос сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Ник Кирьос (Австралия) — Лайам Броади (Великобритания, Q) — 6:4, 6:4, 6:3

Следующий соперник

Даниил Медведев (Россия, 2)