Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:46

Кирьос — о том, что Бублик назвал Тима инвалидом: «Это ужасно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал слова Александра Бублик в адрес Доминика Тима во время матча первого круга US Open. По ходу игры Бублик по-русски назвал Тима инвалидом.

«Это как-то очень ужасно», — написал Кирьос в своем Twitter-аккаунте.

Тим обыграл Бублика (6:3, 6:2, 6:4) в первом круге US Open-2023 и одержал первую победу на турнирах «Большого шлема» с Australian Open-2021. Австриец в июне 2021 года неудачно упал и повредил запястье в матче с французом Адрианом Маннарино, срок реабилитации теннисиста составил 9 месяцев.

28-летний Кирьос пропускает US Open из-за травмы.

Источник: Twitter Ника Кирьоса
Теннис
US Open
Александр Бублик
Доминик Тим
Ник Кирьос
2
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Руне — о вылете с US Open: «Я недоволен не только результатом, но и своим теннисом»
Циципас обыграл Раонича и вышел во второй круг US Open
Возняцки в двух сетах обыграла россиянку Прозорову в первом круге US Open
Грязная игра соперницы дала 16-летней Андреевой путевку во второй круг US Open
Тим — о том, что Бублик назвал его инвалидом: «Такие вещи лучше не говорить, просто из уважения»
Аванесян обыграла Корне и вышла во второй круг US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руне — о вылете с US Open: «Я недоволен не только результатом, но и своим теннисом»
Новости
RSS RSS
Все новости