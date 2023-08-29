Кирьос — о том, что Бублик назвал Тима инвалидом: «Это ужасно»

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал слова Александра Бублик в адрес Доминика Тима во время матча первого круга US Open. По ходу игры Бублик по-русски назвал Тима инвалидом.

«Это как-то очень ужасно», — написал Кирьос в своем Twitter-аккаунте.

Тим обыграл Бублика (6:3, 6:2, 6:4) в первом круге US Open-2023 и одержал первую победу на турнирах «Большого шлема» с Australian Open-2021. Австриец в июне 2021 года неудачно упал и повредил запястье в матче с французом Адрианом Маннарино, срок реабилитации теннисиста составил 9 месяцев.

28-летний Кирьос пропускает US Open из-за травмы.