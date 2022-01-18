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Сегодня, 17:10

Ник Кирьос о поведении болельщиков: «На трибунах был зоопарк»

Евгений Петров
Корреспондент
Ник Кирьос.
Фото Twitter

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поведение болельщиков на трибунах после победы над британцем Лайамом Броади (6:4, 6:4, 6:3) в первом раунде Australian Open. Зрители кричали «Siiiii» после каждого розыгрыша в стиле нападающего ФК «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Это так глупо, — сказал Кирьос на пресс-конференции. — Не могу поверить, что они делали это так долго. Я думал, что это продлится 10 минут, но они делали это 2,5 часа после каждого розыгрыша. Они все время повторяли то, что делает Роналду после того, как забивает. Я не знаю, почему. Там был зоопарк».

После матча австралец отпраздновал победу в стиле Роналду.

Следующим соперником Кирьоса станет россиянин Даниил Медведев.

Криштиану Роналду
Ник Кирьос
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