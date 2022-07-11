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11 июля, 23:53

Несколько тысяч фанатов встретили Джоковича на улицах Белграда после возвращения с победного Уимблдона

Иван Шитик
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович приехал в Белград после победы на Уимблдоне-2022. На улицы города его вышли встретить несколько тысяч человек, сообщает b92.net.

«Это самые лучшие моменты в жизни. Я благодарен и горд больше всего тем, что могу вернуться и отпраздновать это со всеми вами, с нашим народом. Спасибо вам!» — обратился Джокович к своим фанатам.

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Рафаэль Надаль (22).

Этот финал стал для Джоковича 32-м на турнирах «Большого шлема», он вышел на единоличное первое место по этому показателю среди мужчин, опередив Федерера, на счету которого 31 решающая игра.

Также серб выиграл 86-й матч на Уимблдоне, он занимает второе место по этому показателю, опережая американца Джимми Коннорса (84) и уступая только Федереру (105).

Wimbledon
Новак Джокович
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