«Несеяный» Сандгрен вышел 1/4 финала Australian Open, обыграв Фоньини

Итальянец Фабио Фоньини в матче четвертого круга Australian Open проиграл американцу Теннису Сандгрену — 6:7 (5:7), 5:7, 7:6 (7:2), 4:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа и 26 минут.

За право выйти в полуфинал Сандгрен сразится с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Мартон Фучович (Венгрия). Американец не был посеян на этот турнир, он занимает 100-е место в рейтинге ATP.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Теннис Сандгрен (США) — Фабио Фоньини (Италия, 12) — 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4