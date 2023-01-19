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Сегодня, 18:27

Зверев — об Australian Open: «У меня не было никаких ожиданий и никаких целей»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своем выступлении на Australian Open.

«Как идут дела? Я думаю, вы и сами можете ответить на этот вопрос. Я уже много раз говорил, что у меня не было никаких ожиданий. У меня не было никаких целей, и это было хорошим испытанием для меня. Теперь я знаю свой уровень физической подготовки», — приводит Express слова Зверева.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии немец уступил 107-й ракетке мира Майклу Ммо (США).

Источник: https://www.express.co.uk/sport/tennis/1723538/Alexander-Zverev-early-exit-Australian-Open-injury-comeback-Michael-Mmoh-tennis-news
Теннис
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