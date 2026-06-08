Зверев: «Теперь, что бы ни случилось, я всегда буду чемпионом «Большого шлема»

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о том, насколько значима для него победа на «Большом шлеме».

7 июня 29-летний спортсмен выиграл «Ролан Гаррос». В финале он в пяти сетах победил итальянца Флавио Коболли — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Теперь, что бы ни случилось, я всегда буду чемпионом «Большого шлема», и никто не сможет у меня это отнять. Это дает мне некоторую свободу: возможно, мой разум будет спокойнее в финале, даже если я проиграю, я все равно останусь чемпионом «Большого шлема». Этот трофей очень важен для меня, потому что, если бы я проиграл, моя уверенность сильно бы упала. Но теперь, когда я выиграл, я чувствую, что могу сделать это снова», — приводит Punto de Break слова Зверева.

Также теннисист ответил на критику в свой адрес.

«Если вы хотите назвать меня худшим победителем «Большого шлема», то я просто скажу: да, это я, я худший, но я — чемпион «Большого шлема», — добавил он.

Зверев впервые в карьере завоевал титул «Большого шлема». Ранее он выходил в финал US Open-2020, Australian Open-2025 и Открытого чемпионата Франции-2024.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max