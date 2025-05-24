Зверев — о шансах выиграть турнир «Большого шлема»: «Сейчас я ближе к этому, чем когда-либо»

Третья ракетка мира немец Александр Зверев оценил свои шансы выиграть турнир «Большого шлема».

«Еще в детстве я мечтал о таких достижениях. Я не сомневался в себе, всегда думал, что буду очень хорош, буду побеждать на турнирах. Я хотел быть среди лучших, так и получилось. Мне не покорилось лишь одно достижение — победа на турнире «Большого шлема». Но, если честно, я чувствую, что сейчас ближе к этому, чем когда-либо. Мой уровень выше, чем он был», — цитирует Зверева Tennis Up to Date.

28-летний немец примет участие в «Ролан Гаррос», который пройдет с 25 мая по 8 июня. В первом круге третья ракетка мира сыграет против американца Лернера Тина.

За карьеру Зверев трижды выходил в финал турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — на US Open в 2020 году, Открытом чемпионате Франции в 2024-м и Australian Open в 2025-м.