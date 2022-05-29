Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Бернабе Сапату Миральеса в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Матч длился 2 часа 48 минут и закончился со счетом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3.

Зверев выполнил 6 эйсов, допустил 8 двойных ошибов и реализовал 8 брейк-пойнтов из 9 попыток. Показатели Сапаты Миральеса — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 попыток.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Карлос Алькарас (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — 7:6 (13:11), 7:5, 6:3