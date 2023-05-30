Зверев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Немец Александр Зверев обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса в первом круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1. Матч длился 2 часа 40 минут.
Во втором круге Зверев сыграет со словаком Алексом Молчаном.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 22) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1
Алекс Молчан (Словакия) — Юго Гастон (Франция, WC) — 6:1, 7:6 (7:4), 6:4
Йосихито Нисиока (Япония, 27) — Джеффри Джон Вольф (США) — 1:6, 3:6, 6:4, 6:3, 6:3
Макс Перселл (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 1:6, 6:4, 6:4
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