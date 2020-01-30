«Не привыкла к таким условиям». Халеп объяснила поражение в 1/2 финала AO

Румынка Симона Халеп после поражения в полуфинале Australian Open рассказала, что ей было трудно играть в такую погоду. В финале встретятся испанка Гарбинье Мугуруса и американка София Кенин.

— Сегодня было слишком жарко, это чувствовалось каждую секунду встречи, — приводит слова Халеп AFP. — Жара убивала с начала первого сета. Солнце было очень ярким, а я ненавижу играть в такую погоду. Это сказывалось на энергичности и реакции. Просто не привыкла к таким условиям.