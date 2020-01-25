Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Не оторваться. Медведев переживает за Хачанова в матче с Кирьосом

15:10
Даниил Медведев смотрит за матчем Карена Хачанова.
Даниил Медведев смотрит за матчем Карена Хачанова.
Теги:

Россиянин Карен Хачанов встречается с австралийцем Ником Кирьосом в матче третьего круга Australian Open (идет решающий пятый сет, 4:3).

За этой встречей внимательно следит Даниил Медведев, ранее ранее обыгравший Алексея Попырина (6:4, 6:3, 6:2) и вышедший в 1/8 финала Australian Open.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир