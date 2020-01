Не оторваться. Медведев переживает за Хачанова в матче с Кирьосом

Россиянин Карен Хачанов встречается с австралийцем Ником Кирьосом в матче третьего круга Australian Open (идет решающий пятый сет, 4:3).

За этой встречей внимательно следит Даниил Медведев, ранее ранее обыгравший Алексея Попырина (6:4, 6:3, 6:2) и вышедший в 1/8 финала Australian Open.

Medvedev watching Khachanov take it to 5 pic.twitter.com/TbpY7PIwjP