Названы имена четырех участников Roland Garros, заразившихся коронавирусом

Стали известны имена четырех участников Открытого чемпионата Франции, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат. Это представитель Узбекистана Денис Истомин, испанец Бернабе Сапата-Миральес, серб Педжа Крштин и американец Эрнесто Эскобедо, сообщает Marca.

В соответствии с протоколом турнира по здоровью все эти игроки не будут соревноваться в отборочном турнире, который начнется 21 сентября, и будут находиться на самоизоляции семь дней.