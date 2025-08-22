Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

22 августа 2025, 20:20

Навратилова считает, что победителями US Open-2025 станут Синнер и Свентек

Руслан Минаев

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова рассказала, кого считает фаворитом US Open в мужском и женском одиночном разряде.

«Янник Синнер показывает свой лучший теннис на твердом покрытии. После победы на Уимблдоне, думаю, он будет полным уверенности. Его будет сложно обыграть любому.

Что касается женщин, для меня фаворит — Ига Свентек, несмотря на то что ее лето прошло не лучшим образом. Победа на Уимблдоне и то, как она себя вела на протяжении всего турнира, показывают, что старая Ига вернулась», — цитирует Навратилову Sky Sports.

US Open стартует 24 августа. В прошлом году чемпионами стали Янник Синнер и Арина Соболенко.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
US Open
Ига Свентек
Янник Синнер
Читайте также
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Что произошло за день 9 июня. Главное
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
Зверев прервал интервью после вопроса об обвинениях в домашнем насилии
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Мирра возглавила гонку и приближается к топ-3. Рейтинговые перспективы Андреевой и остальных россиян
Джокович трогательно поздравил Зверева с победой на «Ролан Гаррос»: «Молодец, брат»
«Мирра может закончить год максимально высоко, а Соболенко станет еще сильнее». Колонка Екатерины Макаровой
Синнер пропустит травяные турниры перед Уимблдоном из-за обследований в Милане
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рууд — о выступлении со Свентек в миксте на US Open: «Думаю, у нас хорошая химия»

Чараева проиграла Ван в финале отбора US Open
Новости
RSS RSS
Все новости