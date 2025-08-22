Навратилова считает, что победителями US Open-2025 станут Синнер и Свентек

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова рассказала, кого считает фаворитом US Open в мужском и женском одиночном разряде.

«Янник Синнер показывает свой лучший теннис на твердом покрытии. После победы на Уимблдоне, думаю, он будет полным уверенности. Его будет сложно обыграть любому.

Что касается женщин, для меня фаворит — Ига Свентек, несмотря на то что ее лето прошло не лучшим образом. Победа на Уимблдоне и то, как она себя вела на протяжении всего турнира, показывают, что старая Ига вернулась», — цитирует Навратилову Sky Sports.

US Open стартует 24 августа. В прошлом году чемпионами стали Янник Синнер и Арина Соболенко.