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Сегодня, 09:05

Навка о поражении Медведева: «Уверена, что ты еще выиграешь»

Навка высказалась о поражении Медведева в финале Australian Open
Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Татьяны Навки.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала поражение Даниила Медведева в финале Australian Open. Испанец Рафаэль Надаль победил россиянина со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

«Крутой! Красавец! С большой буквы чемпион ты, Даня! И я уверена, что ты еще выиграешь, как сказал Надаль, минимум пару трофеев на Australian Open», — написала Навка в сторис Instagram.

Сторис Татьяны Навки. Фото Instagram
Сторис Татьяны Навки.
Фото Instagram

Надаль завоевал свой 21-й титул на турнирах «Большого шлема». Он выиграл Открытый чемпионат Австралии во второй раз в своей карьере.

Теннис
Даниил Медведев
Татьяна Навка
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