Навка о поражении Медведева: «Уверена, что ты еще выиграешь»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала поражение Даниила Медведева в финале Australian Open. Испанец Рафаэль Надаль победил россиянина со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

«Крутой! Красавец! С большой буквы чемпион ты, Даня! И я уверена, что ты еще выиграешь, как сказал Надаль, минимум пару трофеев на Australian Open», — написала Навка в сторис Instagram.

Сторис Татьяны Навки. Фото Instagram

Надаль завоевал свой 21-й титул на турнирах «Большого шлема». Он выиграл Открытый чемпионат Австралии во второй раз в своей карьере.