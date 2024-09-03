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Сегодня, 21:22

Наварро объяснила, как ей удалось отыграться со счета 2:5 во втором сете четвертьфинала US Open

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Американская теннисистка Эмма Наварро прокомментировала победу над представительницей Испании Паулой Бадосой в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5.

«При счете 2:5 у меня появилась мысль, что матч может завершиться в двух сетах... Я всегда говорю, что не могу видеть будущее, но сегодня, возможно, это немного получилось», — сказала Наварро в интервью на корте.

В полуфинале Открытого чемпионата США Наварро встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

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