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Сегодня, 15:12

Наоми Осака прокомментировала вылет из Australian Open

Виктория Кравченко

Действующая чемпионка Australian Open Наоми Осака высказалась по поводу своего поражения от Аманды Анисимовой (6:4, 3:6, 6:7) в третьем круге турнира в Мельбурне.

«Я боролась за каждое очко, не могу грустить по этому поводу. Я не бог, не могу выигрывать каждый матч, нужно это учитывать.

Конечно, было бы приятно выиграть турнир, но это особенное достижение, не могу ожидать, что каждый год буду начинать сезон с победы на «Большом шлеме», — цитирует Осаку tennisnow.com.

Турнир завершится 30 января.

Теннис
Australian Open
Наоми Осака
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