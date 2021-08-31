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Наоми Осака прокомментировала победу в первом круге US Open

10:51
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Японская теннисистка Наоми Осака высказалась по поводу победы в матче с Мари Боузковой (Чехия) в первом круге US Open. Игра закончилась со счетом 6:4, 6:1.

«Сегодняшняя игра была очень непростой. Важно было выиграть в двух сетах. Наконец-то я выступила перед реальными болельщиками. Последние турниры были без зрителей и с интершумом, так что снова видеть присутствие людей — прекрасно. Но я, конечно, не из тех, кто развлекает болельщиков невероятной подачей или чем-то похожим. Я достаточно сосредоточена на игре», — цитирует Осаку официальный сайт US Open.

Во втором круге US Open теннисистка встретится с Ольгой Данилович из Сербии.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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