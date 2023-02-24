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Наоми Осака: «Увидимся в начале следующего сезона, потому что я буду на Australian Open-2024»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Японская теннисистка Наоми Осака призналась, что она очень рада материнству и считает, что ее жизнь изменится к лучшему.

В январе 2023 года Осака в социальной сети сообщила о своей беременности.

«Эти несколько месяцев, проведенные вдали от тенниса, помогли мне по-настоящему полюбить и оценить игру, которой я посвятила свою жизнь. Жизнь так коротка, и я не воспринимаю все моменты как должное. Каждый день — это новое благословение и приключение. Я с нетерпением жду, когда мой ребенок посмотрит один из моих матчей и скажет кому-нибудь: «Это моя мама». 2023 год будет для меня богат на уроки. И я надеюсь, что увидимся с вами, ребята, в начале следующего сезона, потому что я буду на Australian Open в 2024 году», — приводит слова Осаки Tennis World USA.

Осака — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде.

25-летняя Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в 2022 году по версии Forbes. В прошлом году заработок теннисистки составил 51,1 миллиона долларов.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Наоми Осака
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