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Наоми Осака обыграла Патричу Марию Тиг и вышла во второй круг Roland Garros

14:17

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла румынку Патричу Марию Тиг (6:4, 7:6 (7:4) в первом круге турнира «Большого шлема» Roland Garros.

Во втором круге Осака встретится с румынкой Аной Богдан.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония, 2) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:4, 7:6 (7:4)

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