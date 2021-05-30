Наоми Осака обыграла Патричу Марию Тиг и вышла во второй круг Roland Garros
14:17
Японская теннисистка Наоми Осака обыграла румынку Патричу Марию Тиг (6:4, 7:6 (7:4) в первом круге турнира «Большого шлема» Roland Garros.
Во втором круге Осака встретится с румынкой Аной Богдан.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония, 2) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:4, 7:6 (7:4)
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