Наоми Осака: «Когда я выходила в четвертый круг «Шлема», брала титул»

Японка Наоми Осака прокомментировала выход в четвертый круг US Open. Далее она встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

— С Бенчич будет очень трудно, — цитирует WTA Tour японку. — Кажется, я проиграла ей все три наших матча. Но сейчас настроена на борьбу, знаю, что она ни за что не сдастся.



Часто я прибавляю по ходу турнира. Это несознательно, так бывает. Когда я выходила в четвертый круг «Шлема», брала титул. Звучит нагло, но это правда. Постараюсь показать свой максимум.

Осака и Бенчич — в четвертом круге US Open