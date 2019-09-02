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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Наоми Осака: «Когда я выходила в четвертый круг «Шлема», брала титул»

04:55
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Японка Наоми Осака прокомментировала выход в четвертый круг US Open. Далее она встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

— С Бенчич будет очень трудно, — цитирует WTA Tour японку. —  Кажется, я проиграла ей все три наших матча. Но сейчас настроена на борьбу, знаю, что она ни за что не сдастся.

Часто я прибавляю по ходу турнира. Это несознательно, так бывает. Когда я выходила в четвертый круг «Шлема», брала титул. Звучит нагло, но это правда. Постараюсь показать свой максимум.

Осака и Бенчич — в четвертом круге US Open

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