Наоми Осака: "Для меня было честью сыграть с Квитовой"

Японская теннисистка Наоми Осака – о финале Australian Open. В решающем матче она обыграла чешку Петру Квитову (7:6 (7:2), 5:7, 6:4).

- Публичные выступления - не моя сильная не сильная сторона, так что прошу прощения, - сказала японка в эфире телеканала Eurosport 1. - Поздравляю тебя, Петра. Для меня было честью сыграть в финале c тобой. Благодарю всех за то, что вы пришли на финал посмотреть на нашу игру. Я хотела показать себя с лучшей стороны. Спасибо организаторам турнира и всем, кто сделал его проведение возможным. Благодарю свою команду. Без вас я не смогла бы сделать это. За теннисистом всегда стоит команда. Это был очень непростой финал. Спасибо всем.