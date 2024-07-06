Умбер сыграет против Алькараса в четвертом круге Уимблдона

Французский теннисист Уго Умбер победил американца Брэндона Накашиму в третьем круге Уимблдона — 7:6 (11:9), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6).

Матч был прерван в пятницу, 5 июля, из-за дождя и доигрывался в субботу, 6-го числа. В общей сложности спортсмены провели на корте 3 часа 41 минуту.

В четвертом круге Уимблдона Умбер сыграет против третьей ракетки мира Карлоса Алькараса, который днем ранее одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Уго Умбер (Франция, 16) — Брэндон Накашима (США) — 7:6 (11:9), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6)