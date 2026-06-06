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6 июня, 13:30

Надежда Петрова подтвердила, что спарринг-партнер Ватутин — одна из причин успеха Андреевой

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Экс-финалистка турниров «Большого шлема» Надежда Петрова в разговоре с «СЭ» согласилась с мнением Евгения Кафельникова, который связал прогресс российской теннисистки Мирры Андреевой со сменой спарринг-партнера. Ранее 19-летняя россиянка начала работать с Алексеем Ватутиным.

«Каждый день на тренировках нужно наигрываться в высоком темпе — выше того, к которому ты привык. Если справляешься с быстрым темпом в работе со спарринг-партнером, то на матче темп и скорость кажутся чуть медленнее — и ты чувствуешь себя комфортно. Создается впечатление, что у тебя есть дополнительная доля секунды», — объяснила Петрова.

Мирра Андреева и&nbsp;Майя Хвалиньска.Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева — лидер сезона-2025 по количеству выигранных матчей в целом и на грунте. В полуфинале «Ролан Гаррос» она уверенно обыграла украинку Марту Костюк, не позволив сопернице навязать свою игру. В субботнем финале Мирру ждет поединок с Майей Хвалиньской из Польши.

Надежда Петрова и&nbsp;Мирра Андреева.«Мирре надо брать инициативу, а затем входить в корт и добивать». Совет от Надежды Петровой

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Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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