Надежда Петрова: «У Соболенко накопилась усталость, ее слова о завершении карьеры — эмоции»

Бывшая российская теннисистка Надежда Петрова считает, что заявление Арины Соболенко о возможном завершении карьеры после поражения от Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» не стоит воспринимать всерьез.

Двукратная чемпионка Итоговых турниров WTA уверена, что белоруска возьмет паузу и вернется.

«Мы все эмоциональные, иногда говорим что-то сгоряча, а потом жалеем. У Арины великолепный сезон, много побед, впереди интересные турниры, которые она еще не выигрывала. Было бы странно завершать карьеру сейчас — возраст позволяет играть дальше. Небольшой перерыв, смена обстановки, новая мотивация — и все будет хорошо», — заявила Петрова в интервью «СЭ».

Соболенко проиграла россиянке Диане Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026, уверенно забрав первый сет и имея преимущество во втором.