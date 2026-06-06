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6 июня, 14:00

Надежда Петрова: «У Соболенко накопилась усталость, ее слова о завершении карьеры — эмоции»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Бывшая российская теннисистка Надежда Петрова считает, что заявление Арины Соболенко о возможном завершении карьеры после поражения от Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» не стоит воспринимать всерьез.

Двукратная чемпионка Итоговых турниров WTA уверена, что белоруска возьмет паузу и вернется.

«Мы все эмоциональные, иногда говорим что-то сгоряча, а потом жалеем. У Арины великолепный сезон, много побед, впереди интересные турниры, которые она еще не выигрывала. Было бы странно завершать карьеру сейчас — возраст позволяет играть дальше. Небольшой перерыв, смена обстановки, новая мотивация — и все будет хорошо», — заявила Петрова в интервью «СЭ».

Надежда Петрова и&nbsp;Мирра Андреева.«Мирре надо брать инициативу, а затем входить в корт и добивать». Совет от Надежды Петровой

Соболенко проиграла россиянке Диане Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026, уверенно забрав первый сет и имея преимущество во втором.

Арина Соболенко.«Мне хочется бросить теннис». Соболенко в отчаянии после поражения от Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Надежда Петрова
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