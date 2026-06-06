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6 июня, 13:45

Петрова объяснила, почему у Хвалиньской может получиться «Ролан Гаррос», но не большая карьера

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Экс-теннисистка Надежда Петрова считает, что сенсационный выход 114-й ракетки Майи Хвалиньской в финал «Ролан Гаррос» может оказаться единичным всплеском, а не началом большой карьеры. В интервью «СЭ» тренер отметила, что в женском теннисе это происходит регулярно.

«В женском теннисе часто бывает звездный турнир в году, когда все складывается идеально, а потом спортсменка показывает обычные для себя результаты. С ее физическими данными сложно поверить, что она будет так же хорошо играть на траве. Мне кажется, просто покрытие ей подходит — она показывает вязкий, цепкий теннис», — считает Петрова.

Надежда Петрова и&nbsp;Мирра Андреева.«Мирре надо брать инициативу, а затем входить в корт и добивать». Совет от Надежды Петровой

Ранее на «Ролан Гаррос» ярко вспыхивали и затем пропадали Лоис Буассон, Мартина Тревизан и Надя Подороска. Теперь Хвалиньска начнут детально изучать, что может осложнить ей жизнь на следующих турнирах. В субботу это должна сделать соперница Майи по парижскому финалу — Мирра Андреева.

Мирра Андреева и&nbsp;Майя Хвалиньска.Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»
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Ролан Гаррос
Майя Хвалиньска
Мирра Андреева
Надежда Петрова
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