Петрова: «Медведев, конечно, удивил во втором круге Australian Open»

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева от американца Лернера Тина во втором круге Australian Open.

«Даня Медведев, конечно, удивил во втором круге. Начал хорошо, повел 3:1, была возможность сделать брейк и вести 4:1. Казалось бы, можно было играть на уверенности, но он проиграл этот гейм, потом просто нелепо отдал свою подачу. Счет стал равным, и таким образом Даня дал своему сопернику веру в себя, что можно играть с таким сильным теннисистом на равных. Соперник поверил в свои силы и хорошо отработал пятисетовый матч, молодец, играл смело и стабильно.

Даня, такое впечатление, играл вторым номером. Ему нужно это менять в своей игре, переходить в более агрессивный теннис, больше варьировать, сокращать розыгрыши. Вязкую игру нужно заканчивать, потому что молодежь уже начинает наступать на пятки. Появились новые молодые теннисисты, которые и по мощи, и по скорости начинают переигрывать теннисистов из первой десятки», — цитирует ТАСС Петрову.