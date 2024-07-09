Петрова: «Рублев плохо настроился на Уимблдон и надеялся на легкий проход во второй круг»

Бронзовый призер Олимпийских игр Надежда Петрова прокомментировала поражение Андрея Рублева от Франсиско Комесаньи на Уимблдоне.

«Против Рублева аргентинец увидел возможность обыграть сеянного, пока тот еще не разыгрался по турниру. Мне показалось, что Комесанья в этой игре показал свой лучший матч: переводил, менял темп игры, завершал у сетки. В общем, сделал что-то невероятное. А Андрей, видимо, плохо настроился и надеялся на легкий проход», — цитирует Metaratings.ru Петрову.

2 июля Рублев в первом круге Уимблдона проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье, который занимает 122-е место в рейтинге АТР, со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).