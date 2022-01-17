Надаль вышел во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне
Испанец Рафаэль Надаль обыграл американца Маркоса Гирона (6:1, 6:4, 6:2) в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.
В следующем круге Надаль сыграет с победителем пары Янник Ханфманн (Германия, Q) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC)
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 6:4, 6:2
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