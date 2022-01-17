Надаль вышел во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне

Испанец Рафаэль Надаль обыграл американца Маркоса Гирона (6:1, 6:4, 6:2) в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне. В следующем круге Надаль сыграет с победителем пары Янник Ханфманн (Германия, Q) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 6:4, 6:2