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Сегодня, 08:55

Надаль вышел во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне

Виктория Кравченко

Испанец Рафаэль Надаль обыграл американца Маркоса Гирона (6:1, 6:4, 6:2) в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.

В следующем круге Надаль сыграет с победителем пары Янник Ханфманн (Германия, Q) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC)

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 6:4, 6:2

Australian Open
Рафаэль Надаль
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