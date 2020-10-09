Надаль вышел в финал Roland Garros в четвертый раз подряд

Испанец Рафаэль Надаль в трех сетах победил аргентинца Диего Шварцмана в полуфинале Roland Garros. Встреча длилась 3 часа 12 минут.

Надаль доходит до решающего матча Открытого чемпионата Франции в четвертый раз подряд и в 13-й раз в карьере. Предыдущие 12 раз он одерживал победы.

Соперник Надаля определится в матче первой ракетки мира Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Диего Шварцман (Аргентина, 12) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:0)