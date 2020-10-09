Надаль вышел в финал Roland Garros в четвертый раз подряд
19:15
Испанец Рафаэль Надаль в трех сетах победил аргентинца Диего Шварцмана в полуфинале Roland Garros. Встреча длилась 3 часа 12 минут.
Надаль доходит до решающего матча Открытого чемпионата Франции в четвертый раз подряд и в 13-й раз в карьере. Предыдущие 12 раз он одерживал победы.
Соперник Надаля определится в матче первой ракетки мира Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Диего Шварцман (Аргентина, 12) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:0)
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